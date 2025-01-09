Antalya Turizm Fotoğraf Oylaması

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Antalya'da geçen yıl 17 milyonun üzerinde turisti ağırlayarak rekora imza atan turizm sektörünün temsilcileri Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Turizmciler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği " Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri Dönüş", "Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hayat Devam Edecek", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'ın "Kurtarılan Can" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde tercihini İsa Terli'nin çektiği "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule" fotoğrafından yana kullanan Kavaloğlu, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Murat Kaynak'ın "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafını seçti.

Fotoğrafların hepsinin çok değerli olduğunu dile getiren Kavaloğlu, kendi duygu yoğunluğuna göre oy verdiğini söyledi.

İstanbul'un kendi hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ve bundan dolayı "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule" başlıklı fotoğrafa oy verdiğini belirten Kavaloğlu, " Gazze'de yaşanan büyük bir dram var, orada çekilmiş bir fotoğraf da beni çok etkiledi." dedi.

Kavaloğlu, Fenerbahçeli olduğu için de spor kategorisinde "Şampiyonlar" başlıklı fotoğraftan yana tercih kullandığını kaydetti.

AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini aktaran Kavaloğlu, "Anadolu Ajansı ülkemizi çok başarıyla her ortamda temsil ediyor. Güvenilirlik konusunda ve dünya çapında yaptığı işlerle bizi onurlandıran bir kurum." diye konuştu.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu ise "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri Dönüş", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına Sarılmış", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor İmtihan" fotoğraflarını tercih etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Mehmet Aslan'ın çektiği "Ofis Ortamı" fotoğrafını oylayan Saatçioğlu, "Spor" kategorisinde ise Tayfun Coşkun'un "Sevinç Taklası" başlıklı fotoğrafını seçti.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ajansın başarılı bir şekilde bugüne kadar çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Saatçioğlu, "Anadolu Ajansı'nın doğru haber verdiğinden yüzde 100 eminiz. Son dönemlerde sosyal medyada çok ciddi bilgi karmaşası yaşıyoruz ama AA kaynaklı haberlere daha fazla itibar ediyoruz. Birbirinden güzel fotoğrafları oyluyoruz, çok güzel bir çalışma, AA ekibini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Seçmekte zorlandık"

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz da "Özgür Suriye" kategorisinde Hüseyin Nasır'ın çektiği "Savaşcı", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece Nöbeti", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut Piş" fotoğraflarını tercih etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Beytullah Eles'in çektiği "Halı Motifi" fotoğrafını oylayan Yorulmaz, "Spor" kategorisinde ise Cem Özdel'in çektiği "Dalgalar Arasında" başlıklı fotoğrafını seçti.

Yorulmaz, AA ekibi tarafından çekilen fotoğrafların eşsiz olduğunu ifade etti.

Kundu Turizm Merkezi'ndeki IC Hotels Green Palace'ın Genel Müdürü İsmail Çağlar, "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri Dönüş", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her Yer Filistin", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'ın "Kurtarılan Can" fotoğraflarını oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde tercihini Himanshu Sharma'nın çektiği "Güneşi Yutan Deve" fotoğrafından yana kullanan Çağlar, "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle Gelen" başlıklı fotoğrafını seçti.

Ajansın tarihinin Cumhuriyetin tarihine dayandığını ifade eden Çağlar, fotoğrafların da uluslararası alanda yarışacak nitelikte olduğunu söyledi. Fotoğrafların kendisini çok etkilediğini dile getiren Çağlar, seçmekte zorlandığını kaydetti.

Aska Lara Otel Genel Müdürü Ahmet Davaz da "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi Silinirken", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O Bakış", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut Piş" fotoğraflarını tercih etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin çektiği "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule" fotoğrafını oylayan Davaz, "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol Sevinci" başlıklı fotoğrafını seçti.

Davaz da kategorilerde çok güzel fotoğraflar yer aldığını ve hepsinin birinciliği hak ettiğini belirtti.