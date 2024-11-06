Apple'a Rusya'da 3,6 Milyon Ruble Ceza

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MOSKOVA, 6 Kasım (Xinhua) -- Moskova Tagansky Bölge Mahkemesi, Apple Inc. şirketine Rusya'da yasaklanan içerikleri silmeyi reddetmesi üzerine 3,6 milyon ruble (yaklaşık 36.800 ABD doları) para cezası verdi.

Mahkemenin basın biriminden Salı günü yapılan açıklamada Apple'ın "Rus yasaları uyarınca kaldırılması gereken bilgileri kaldırmadığı" için idari bir suç işlediği belirtildi.

Geçtiğimiz yıllarda da Apple, Google ve Telegram gibi büyük çevrimiçi hizmet sağlayıcıları, Rus makamlarının yasak olarak nitelendirdiği içerikleri kaldırmadıkları için Rusya'da defalarca para cezasına çarptırılmıştı.