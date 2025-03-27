Apple'dan Zhejiang Üniversitesi'ne Destek

HANGZHOU, 27 Mart (Xinhua) -- ABD'li teknoloji devi Apple, çarşamba günü Çin'deki yeni nesil geliştiricilere destek amacıyla Zhejiang Üniversitesi'ne 30 milyon yuan (yaklaşık 4,18 milyon ABD doları) daha bağış yaptı.

Aynı gün Çin'in doğusundaki Zhejiang Üniversitesi'ni ziyaret eden Apple CEO'su Tim Cook, "Kod yazmanın yaratma, iletişim ve sorunları tamamen yeni yollarla çözme konularında insanları güçlendiren güçlü bir araç olduğuna inanıyoruz. Yenilikçi uygulamalar yaratma ve dinamik işletmeler kurma becerileriyle donatılmış yeni nesil kodlayıcıları desteklemek için Zhejiang Üniversitesi ile on yıllık ortaklığımızı genişletmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Şirketten yapılan açıklamada söz konusu fonun, atölye çalışmaları, stajlar ve danışmanlıklar aracılığıyla öğrencilerle sektör liderleri ve yatırımcıları bir araya getirerek öğrencilere, büyüyen iOS uygulama ekonomisinde ve ötesinde başarılı olabilmeleri için daha fazla iş eğitimi sağlayacağı belirtildi.

Zhejiang Üniversitesi, Apple ile işbirliği içinde Apple Uygulama Geliştirme Fonu'nu kurarak uygulama geliştirme, ürün tasarımı, pazarlama ve iş operasyonları alanlarında hazırlanan özel müfredat ile en son teknolojiler konusunda eğitim verecek.

Apple, Zhejiang Üniversitesi tarafından düzenlenen ve ülke çapında yaklaşık 1.000 üniversiteden 30.000 katılımcının faydalandığı Mobil Uygulama İnovasyon Yarışması'na on yıldır destek veriyor.

Apple, pazartesi günü Cook'un Beijing'deki Çin Kalkınma Forumu'nun açılış törenine katıldığı son Çin ziyareti sırasında Çin'de 720 milyon yuan değerindeki yeni bir temiz enerji fonu kurduklarını duyurmuştu.