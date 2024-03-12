Apple, Shanghai'daki laboratuvarını genişletme ve Shenzhen'de yeni bir laboratuvar kurma planlarını duyurdu

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SHANGHAİ, 12 Mart (Xinhua) -- ABD'li teknoloji devi Apple, bu yıl içinde Shanghai'daki uygulamalı araştırma laboratuvarını genişleteceğini ve Shenzhen'de yeni bir laboratuvar kuracağını duyurdu.

Apple'ın Başkan Yardımcısı ve Büyük Çin Bölgesi Genel Müdürü Isabel Ge Mahe, Salı günü yaptığı açıklamada, Shanghai ve Shenzhen'deki laboratuvarların akıllı imalatın yanı sıra güvenilirlik, kalite ve ürünlerin malzeme analizini destekleyeceğini ve küresel mühendislik ve tasarım ekibi için kaynak sağlayacağını söyledi.

Apple, Çin'de uygulamalı araştırma laboratuvarlarının inşasına toplamda 1 milyar yuan (yaklaşık 140 milyon ABD doları) tutarında yatırım yaptığını açıkladı.

Apple, 30 yılı aşkın bir süredir Çin'de gelişmek için çalışıyor. Verilere göre şirketin 200 büyük tedarikçisinden 151'inin Çin'de üretim faaliyetleri bulunuyor.

Şirketin an itibarıyla Beijing, Shanghai, Suzhou ve Shenzhen'de araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezleri mevcut. Apple'ın Çin'deki Ar-Ge ekibi ise son 5 yılda iki kat büyüdü.