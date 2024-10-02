Araban Sarımsağında Ekim Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Araban Sarımsağında Ekim Heyecanı

Gaziantep'te Araban sarımsağı ekimi 26 bin dönüm alanda başladı, üretim artışı sürüyor.

02.10.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli Araban sarımsağında ekime başlandı.

Araban Ovası'nın her bölgesinde yoğunluk kazanan sarımsak üretimi için çiftçiler, yaklaşık 26 bin dönüm alanda sarımsak ekimine başladı.

Arabanlı üretici ve tarım işçileri, bu kapsamda sarımsak başını oluşturan dişleri önceden sürümü yapılarak hazırlanan tarlalarda ekim makinası ile toprakla buluşturuyor.

Aşağı Yufkalı Mahallesi'nde Mehmet Aslan'a ait 30 dönümlük tarlada sarımsak dikimine katılan Kaymakam Özgür İşçimen gazetecilere, ilçede sarımsak üretiminin her geçen yıl artarak devam ettiğini söyledi.

Özellikle Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetişen sarımsak üretimi için ayrılan arazilerin son birkaç yılda hızla arttığını aktaran İşçimen, şunları kaydetti:

"Geçen sene 15 bin dönüm alanda ekilen sarımsağımızın bu sene 26 bin dönüm alana ekilmesine başlayan üreticilerimizle birlikte tescilli Araban sarımsağımızın ekimini gerçekleştiriyoruz. Araban sarımsağı kalitesi ve tescili ile adını tüm dünyaya duyurdu. Bu da üreticinin gelirini artıran bir unsur oldu. Artık Araban sarımsağı markalaştı. Üreticilerimiz Araban sarımsağı satmaya başladı. Araban sarımsağı hem ülke hem de yurt dışındaki piyasalarda adından söz ettiriyor."

Kaymakam İşçimen'e İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Servet Arslan, İlçe Emniyet Amiri Komiser Metin Kızılkaya, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kerim Yavuz eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, gaziantep, Ekonomi, Güncel, Araban, Üretim, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araban Sarımsağında Ekim Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
17:34 Serhat Akın’a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı Serhat Akın'a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı
17:34 Yapıcıoğlu’ndan “4. madde“ tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet’le bir kavgamız yok Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok
17:15 Mehmet Topal’ın çalıştırdığı takım batıyor Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor
16:42 Kürsüde başka Meclis’te başka Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel’le tokalaştı Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
16:38 Acun, Torreira’yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı
16:27 Victor Osimhen’in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek
16:23 Arda Güler’den Ancelotti’ye rest: İstemiyorsan gideyim Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 12:24:34. #1.11#
SON DAKİKA: Araban Sarımsağında Ekim Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement