Arakçi: Suriye'de Diyalog Süreci Başlatılmalı

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- İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Suriye hükümeti ile muhalefet arasında siyasi diyalog başlatılmalı"

"Şam ile gerekli görüşmelerimi yapacağım"

TAHRAN - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Doha'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, "Toplantıda Suriye hükümeti ile Suriye'nin meşru muhalefeti arasında siyasi diyalog sürecinin başlatılması gerektiği ifade edildi. Bu konuda Suriye hükümeti ile görüşmeler yapılması kararlaştırıldı" dedi.

Katar'ın başkenti Doha'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin katılımıyla "Astana" formatında Suriye konulu toplantıya gerçekleştirildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Arakçi, "Bugün Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Doha'da olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantının sonlarına doğru Birleşmiş Milletlerin Suriye Özel Temsilcisi (Geir Pedersen) de görüşmeye katıldı" ifadelerini kullandı. Suriye'deki son gelişmeleri ele aldıklarını belirten Arakçi, "Toplantıda Suriye'deki çatışmaların acilen durdurulması gerektiği ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması konusunda mutabık kaldık. Aynı şekilde Suriye hükümeti ile Suriye'nin meşru muhalefeti arasında siyasi diyalog sürecinin başlatılması gerektiği ifade edildi. Bu konuda Suriye hükümeti ile görüşmeler yapılması kararlaştırıldı. Ben, Şam ile gerekli görüşmelerimi yapacağım. Rusya da Suriyeli yetkililer ile bu konuyu görüşecek. İleride başka ülkelerin de katılımıyla bu süreci devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

"Şu an herkesin diyalog içerisinde ve görüş alışverişinde olduğu bir süreçteyiz"

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Astana toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelere değindi. Arakçi, "Türkiye Dışişleri Bakanı ile doğrudan, Katar Emiri ile nispeten kapsamlı bir görüşmem oldu. İki görüşmem de Suriye hakkındaydı ve Suriye'de toprak bütünlüğünün nasıl korunacağını ele aldık. Şu an herkesin diyalog içerisinde ve görüş alışverişinde olduğu bir süreçteyiz" ifadelerini kullandı. Suriye sahasındaki askeri gelişmelerin hızlı yaşandığını ve bölge ülkeleriyle diyalog halinde olduklarını vurgulayan Arakçi, "Henüz kesin bir karar almak için erken. Ancak Suriye hükümetini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.