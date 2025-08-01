Araklı'da Kaybolan Metin Uzun'un Cansız Bedeni Bulundu

Trabzon'un Araklı ilçesinde 10 gündür aranan kişinin cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu.

İlçeye bağlı Yeşilce Mahallesi'ndeki evinden 22 Temmuz'da ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Metin Uzun'un (65) ailesinin ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma ve polis ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 10'uncu günde devam etti.

Arama çalışmaları sonucu Uzun'un cansız bedeni, evine yaklaşık 4 kilometre mesafede bir fındık bahçesinde bulundu.

Uzun'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.