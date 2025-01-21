Araklı'da Otobüs Şarampole Devrildi

Trabzon'un Araklı ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrildiği kazada hasar oluştu.
İlçeye bağlı Çankaya Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesine ait 61 BF 072 plakalı otobüs, kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Yolcu bulunmayan otobüsün sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Hasarın meydana geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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