Arap Birliği'nden Sudan'a Uyarı

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KAHİRE, 21 Şubat (Xinhua) -- Arap Birliği, Sudan'ın birliğine zarar verebilecek ya da herhangi bir gerekçeyle ülkenin bölünmesine yol açabilecek her türlü adıma karşı uyarıda bulundu.

Arap Birliği, perşembe günü yaptığı açıklamada Sudan'daki krizin, ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğü korunarak ve ulusal kurumları muhafaza edilerek çözülmesi yönünde sürekli çaba gösterdiklerine dikkat çekti.

Sudan'ın resmi haber ajansı SUNA'nın bildirdiğine göre Sudan, perşembe günü Kenya'daki büyükelçisini geri çağırarak Nairobi'nin paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri ve onlara bağlı siyasi güçlerin katıldığı toplantılara ev sahipliği yapmasını protesto etti.

Paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin de aralarında bulunduğu Sudanlı muhalif gruplar salı günü Nairobi'de bir siyasi ittifak kurmak üzere görüşmelerde bulunmuştu. Uzmanlara, böylesi bir ittifak, Sudan'ın Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kontrolündeki bölgelerinde alternatif bir idari yapının oluşmasına yol açabilir.

Hızlı Destek Kuvvetleri ile Sudan Silahlı Kuvvetleri arasında yaklaşık 2 yıldır süren savaşta çok sayıda kişi hayatını kaybederken, milyonlarca kişi de yerinden oldu.