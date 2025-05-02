Arap Parlamentosu'ndan İsrail'e Şam Tepkisi

Arap Parlamentosu, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınına düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi.

Arap Parlamentosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının, İsrail'in, Suriye'nin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik açık ihlallerinin bir parçası olduğu belirtildi.

Saldırının kınandığı açıklamada, başta Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) olmak üzere uluslararası topluma "İsrail'in Suriye'ye karşı işlediği mükerrer ihlallere karşı koyma" çağrısı yapıldı.

Arap Parlamentosu, Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği, güvenlik ve istikrarının korunması konusundaki kararlı tutumunu yineledi.

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenliyor. Son olarak bu sabah İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğu duyurulmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada, "Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz." ifadelerini kullanmıştı.