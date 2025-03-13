Arap Ülkeleri Gazze'nin Yeniden İnşasını Ele Aldı

DOHA, 13 Mart (Xinhua) -- Arap ülkelerinin dışişleri bakanları Katar'ın başkenti Doha'da ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ile gerçekleştirdikleri görüşmede Arap ülkelerinin desteklediği, kısa süre önce onaylanan Gazze'nin yeniden inşası planını ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre çarşamba günkü toplantıda Katar, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları ve Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Genel Sekreteri, Witkoff'a yeniden inşa planını sundu. Görüşmede Arap heyeti, Witkoff'la söz konusu planı Gazze'deki yeniden inşa çabalarında temel alarak istişare ve koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Açıklamada Arap heyetinin Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında ateşkes sağlanmasının önemini vurguladıkları ve iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı barış için samimi çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizdikleri belirtildi.

Heyet, ateşkese destek olmak ve bölgesel güvenlik, istikrar ve barış için birlikte çalışmak üzere diyaloğun devam etmesinin önemini vurguladı.

4 Mart'ta Kahire'de düzenlenen Arap zirvesinde onaylanan Gazze'nin yeniden inşa planı, Gazze sakinlerini yerlerinden etmeden bölgeyi yeniden inşa etmeyi amaçlıyor ve planın maliyetinin 53 milyar ABD dolarını bulacağı tahmin ediliyor.

Plan aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce önerdiği ve Gazze'nin nüfusunun Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere taşınmasını öngören yeniden imar planına da karşı çıkıyor.