Arap Ülkelerinden Golan Tepeleri'ne Kınama - Son Dakika
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Arap Ülkelerinden Golan Tepeleri'ne Kınama

Suudi Arabistan, BAE ve Katar; İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yerleşim genişletme kararını kınadı.

16.12.2024 15:01
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RİYAD/DOHA, 16 Aralık (Xinhua) -- Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar pazar günü yaptıkları açıklamalarla İsrail hükümetinin işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki yerleşimleri genişletme kararını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, kararın Suriye'nin güvenlik ve istikrarını sağlama şansını sabote etmeye yönelik çabaların devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Bakanlık, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

BAE de Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yaptığı açıklamada İsrail'in eylemlerinin bölgedeki gerilimleri tırmandırabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, "BAE, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin hukuki durumunu değiştirmeyi amaçlayan tüm önlem ve uygulamaları kesin bir dille reddetmektedir" denilerek, Golan Tepeleri'ndeki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesinin, Suriye'nin güvenlik, istikrar ve egemenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında söz konusu kararı "İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarında yeni bir aşama ve uluslararası hukukun alenen ihlali" diye niteledi.

Bakanlık, uluslararası topluma hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirerek İsrail'i Suriye topraklarına yönelik saldırılarını durdurmaya ve uluslararası meşruiyete bağlı kalmaya zorlama çağrısı yaptı.

Açıklamada Katar'ın Suriye'nin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteği yinelendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail hükümeti, pazar günü İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki yerleşim yerlerini genişletme planını onayladı.

Açıklamaya göre plan, Golan Tepeleri'ndeki İsrail nüfusunu iki katına çıkarmayı amaçlıyor. Plan bir öğrenci köyü kurulmasını, yeni sakinlerin entegrasyonuna yönelik bir kalkınma programını ve eğitim sistemi ve yenilenebilir enerji altyapısını güçlendirme girişimlerini içeriyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Arap Ülkelerinden Golan Tepeleri'ne Kınama - Son Dakika

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