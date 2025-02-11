Arapgir'de Kar Ulaşımı Zorluyor

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Arapgir'de kar geçit vermiyor

MALATYA - Malatya'nın Arapgir ilçesinde etkili kar yağışı yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Malatya'da bir süredir etkili olan kar yağışı özellikle kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Arapgir'de kar nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Kar nedeniyle çevre köyler ile ilçe merkeziyle ulaşımın sağlanamadığı Arapgir ilçesi Yeşilova mahalle sakinleri kendi imkanları ile yolları açmaya çalıştıklarını belirterek yetkilerden yardım istedi.

Kara yolları ekiplerinin karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bölgede bir çok yerleşim yeri ile ulaşımın hala sağlanamadığı öğrenildi.