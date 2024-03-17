Ardahan\'a lapa lapa kar yağdı

Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, Beylikdüzü ve Avcılar'da Esnafa Ziyaretlerde Bulundu

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Beylikdüzü ve Avcılar'da esnafa ziyaretlerde bulundu. Aydın, Beylik Pazarı'nı dolaşıp esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir pazarı gezen Aydın, kadınlara çiçek takdim etti, çocuklara rüzgar gülü dağıttı. Aydın, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yeşilkent Cemevi'ni de ziyaret etti ve cemevinin aşevine İBB tarafından günlük getirilen 2 bin kişilik yemeğin hızla tüketildiğini öğrendi. Aydın, fakirliğin yok edilmesi gereken bir şey olduğunu belirterek, beceriksiz ve muhteris yöneticilerin insanları yoksullaştırdığını ifade etti.