Ardahan'a Mayıs Ayında Kar Sürprizi - Son Dakika
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Ardahan'a Mayıs Ayında Kar Sürprizi

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Ardahan'da günlerdir devam eden sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Sürücüler yazlık lastiklerle zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü.

15.05.2024 09:26
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Ardahan'a Mayıs ayında kar sürprizi

ARDAHAN - Ardahan'da günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde, etkili olan kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar kalınlığının 10 santimi bulduğu bölgede, yazlık lastiklerle yola çıkan zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

Sürücü Necdet Bilgin, Mayıs ayında kar sürprizi ile karşılaştıklarını söyleyerek, "Mayısta kar yağışı etkili oldu. Buna bereket mi diyelim ne diyelim. İnsanın kartopu oynayası geliyor" dedi.

Ardahan'da kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü. Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü.

Kaynak: İHA

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