Ardahan-Ardanuç karayolu 4,5 ay sonra açıldı

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Ardahan'da kar insan boyunu aştı

Kar nedeniyle 4,5 aydır ulaşıma kapalı olan Ardahan- Ardanuç karayolu açıldı

ARDAHAN - Ardahan ilini Artvin ve Ardanuç ilçesine bağlayan ve kar nedeniyle 4,5 ay boyunca kapalı olan Ardanuç yolunun açılması için Karayolları ekiplerinin 3 hafta önce başlattığı çalışmaların ardından ulaşma açıldı.

Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri 3 hafta önce çalışma başlattı. Yer yer insan boyunu aşan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Karayolları ekipleri, çalışmalarını zor şartlara rağmen sürdürerek karayolunu ulaşıma açtı.

Yol, 23 Kasım 2023'den bu yana ulaşıma kapalı bulunuyordu.