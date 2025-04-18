Ardahan Beyaza Büründü

Beyaza bürünen Ardahan böyle görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'da yaklaşık bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı, kenti beyaza bürüyerek eşsiz manzaralar oluşturdu. Kuş bakışı drone görüntülerine yansıyan şehir, adeta kartpostallık bir görünüme kavuştu.

Ardahan'da bir haftadır etkili olan etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından şehir adeta kartpostallık bir görünüme kavuştu. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken şehir, beyaz örtü altında eşsiz manzaralar sundu.

Dronla havadan kaydedilen görüntüler, izleyenleri mest etti.