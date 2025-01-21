Ardahan'da 4 Köy Yolu Kapandı

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte kırsal kesimlerde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hanak ve Göle ilçelerinde 1'er, Posof'ta 2 olmak üzere toplam 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.
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