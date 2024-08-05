Ardahan'da 5 Ruhsatsız Tabanca ve Fişeklerle İlgili 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel

Ardahan'da ikametlerinde 5 ruhsatsız tabanca ile fişekler bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalnızçam bölgesinde yol emniyet ve kontrol devriyesinde bir aracı durdurdu.

Araçtaki D.Ş. ile A.Ç'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde buldu.

Ekipler, şüphelilerin ikametinde yaptığı aramada 5 ruhsatsız tabanca ile 52 fişek ele geçirdi.

Ruhsatsız silahlarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.