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Ardahan'da bir kargo firmasında 60 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kargo firmaları üzerinden yapılan ve yapılması muhtemel kaçakçılık konularıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Kentteki bir kargo firmasına giden ekipler, bidonlara doldurulmuş halde 60 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.