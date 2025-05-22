Ardahan\'da Boz Ayı Görüntülendi

Ardahan'da boz ayı böyle görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayılar yiyecek için araziye çıktı.

Damal-Posof-Türkgözü yolunun 2550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde ortaya çıkan boz ayı Karip Cankan tarafından görüntülendi. Cankan, araçlarıyla yolda ilerlerken yol kenarındaki arazide bir boz ayıyla karşılaştı. Boz ayı yoldaki aracı fark edince kaçmaya başladı. Yol kenarına kadar inen boz ayı daha sonra dağa doğru kaçmaya başladı.

Boz ayıyı cep telefonu ile kaydeden Karip Cankan karayolunda ilerlediği sırada ayıyla karşılaştığını ve cep telefonu ile kaydettiğini ifade etti.