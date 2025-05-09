Ardahan'da Bozayı Çöpte Yiyecek Aradı

ARDAHAN'da çöpte yiyecek arayıp, köpeklerle dalaşan ardından halı sahaya giren bozayı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnönü Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının bahçesine gelen bozayı, bir süre çöpte yiyecek aradı. Bu sırada başıboş köpekler ile bozayı karşı karşıya geldi. Bir süre köpeklerle dalaşan ayı daha sonra bir halı sahaya girdi. O anlar, Hür Özgür Yılmaz tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN,