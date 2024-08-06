Ardahan'da Çalınan 8 Büyükbaş Hayvan Bulundu

Ardahan'da köyde merada otlarken çalınan 8 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.
Tepesu köyü merasında otlayan 8 büyükbaş hayvanın çalındığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri, çalınan hayvanların kent merkezine götürülebileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalınan hayvanları kent merkezi Yeni Mahalle bölgesinde buldu.
Hayvanlar sahiplerine teslim edildi, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma devam ediyor.
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