Ardahan\'da Çocukların Kızak Keyfi

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Çocukların kızak keyfi

ARDAHAN - Ardahan'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışının keyfini çocuklar çıkarıyor. Çocuklar kar topu oynayıp kızakla kayarak, kayak merkezlerini aratmayan görüntüler oluşturuyor.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Kayaaltı köyünde etkili olan soğuk yolları buz pistine çevirdi. Karla kaplı alanlarda toplanan çocuklar düşe kalka kızak keyfini yaşarken, hiç üşümediklerini söyledi.

Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen köyde öğrenciler eğlence olarak kartopu oynayıp kızak kaydıklarını söyleyerek, "her gün bir araya gelip kızak kayarak eğleniyoruz. Bazen de kartopu oynayıp karın tadını çıkartıyoruz" dedi.