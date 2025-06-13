Ardahan\'da Dolu ve Sağanak Yağış

Ardahan'da dolu ve sağanak etkili oldu.

Kentte etkili olan sağanak, akşama doğru yerini doluya bıraktı.

Yağış nedeniyle Kaptanpaşa ve Karagöl Mahallelerindeki yollarda su birikintileri oluştu.

Yağış sonrası çatı ve park halindeki araçların üzeri dolu ile kaplandı.

Kentte sağanak etkisini sürdürüyor.