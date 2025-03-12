Ardahan'da Dondurucu Soğuk: Eksi 18,5 Derece

Göle eksi 18,5 derece ile dondu

ARDAHAN - Ardahan'da dondurucu hava nedeniyle kent merkezinde ağaçlar ve bitkiler kırağı tutarken, evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ardahan'da uzun süredir etkisi devam eden dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece eksi 18,5 dereceye kadar düştüğü Göle ilçesinde, ağaçlar kırağı tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı.

Vatandaşlardan Zafer Kaya, Mart ayı olmasına rağmen soğukla mücadele ettiğini söyleyerek, "Mart ayı olmasına rağmen soğuklar devam ediyor. Şu an bile eksi 17 derece. Zor bir coğrafyada yağıyoruz. Allah bize yardım etsin. Araçlarımız bile çalışmıyor" dedi.