Ardahan'da Dondurucu Soğuklar

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ARDAHAN - Kar yağışının ardından etkili olan soğuk ve dondurucu hava Ardahanlı vatandaşları olumsuz yönde etkiliyor. Termometrelerin gece eksi 20 gündüz saatlerinde ise eksi 15 dereceyi gösterdiği kentte, iş yerlerinin camları buzla kaplanırken, çatı saçaklarında ise buz sarkıtları oluştu.

Ocak ayıyla birlikte bölgede başlayan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Termometrelerin sıfırın altında 23,8 dereceyi gösterdiği Ardahan'ın Göle ilçesinde evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ağaçlar kırağı ile kaplandı, bazı iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

Esnaf, camlardaki buzu kazıyarak temizlemeye çalıştı. İş yerine her sabah geldiğinde aynı manzarayla karşılaştığını söyleyen Emre Öztürk, "Soğukla mücadelemiz devam ediyor. Şu anda hava sıcaklığı eksi 15 ve üzerinde. Esnaf zor durumda, ne içerden nede dışarıdan işyerimiz gözükmüyor. Allah yardımcımız olsun" dedi.