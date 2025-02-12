Ardahan'da Dondurucu Soğuklar

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Ardahan'da dondurucu soğuklara battaniyeli önlem

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte yaklaşık bir haftadır soğuk hava hakim. Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 27,6 Göle'de 31, Hanak 25,3, Çıldır 25, Damal 21 ve Posof'ta 14,1 derece olarak kaydedildi. Dondurucu soğuklar hayatı adeta durma noktasına getirdi. Soğuk hava nedeniyle ev, iş yeri ve arabaların camları buz tuttu. Vatandaşlar araçlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalışıyor. Kara kışın alametlerinin yeniden başladığını söyleyen kent sakini Ensar Toksoy, "Şubat ayı olmasına rağmen soğuklar yeniden hissedilmeye başladı. Ama bunu avantaja çevirirsek çok iyi. Gerçekten soğuğuyla da muhteşemsin Ardahan" ifadelerini kullandı.