Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Posof ilçesi haricinde Ardahan il genelinde kuvvetli kar yağışı ve tipi sebebiyle eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe ara verilmiştir." ifadesini kullandı.
Çiçek, aynı gün engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
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