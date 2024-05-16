Ardahan\'da Engelliler İçin Askere Uğurlama Töreni Düzenlendi

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Ardahan'da bir günlük temsili askerlik yapacak engellilerin "asker kınası" yakıldı.

Engelliler Haftası dolayısıyla Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nden hizmet alan 6 engelli için asker eğlencesi düzenlendi.

Programa katılan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek, engellilerle yemek yedi.

Merkezin bahçesinde vatandaşlar ve engellilerle halay çeken Vali Çiçek, temsili askerlik yapacak kişilerin heyecanına ortak oldu.

Daha sonra Çiçek çifti, engellilerin avuçlarına askerlik kınası sürdü.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Yakup Papaker, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, ilgili kurum amirleri ve diğer ilgililer katıldı.