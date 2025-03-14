Ardahan'da Kar ve Buzla Mücadele Devam Ediyor

Ardahan'da kar ve buzla mücadele çalışmaları sürüyor

ARDAHAN - Ardahan'da havaların yumuşamasıyla caddelerdeki buzlar temizleniyor. Yollardan kaldırılan buzlar, belediye ekipleri tarafından şehirdışına taşınıyor.

Bir haftadır devam eden çalışmalarda, yaklaşık 150 kamyon buz taşındı. Vatandaşlar da kaldırımlarda biriken buzları temizledi.

Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamada, "Ana caddelerde temizlik yapılıyor. Çalışmalar sonunda şehirdışına taşınılan buz, 200-250 kamyonu bulacaktır. Şartlar ağır, hava soğuk ama çalışmalarımız devam ediyor. İki kepçe, bir greyder ve iki kamyonla çalışıyoruz. En kısa sürede buzları kaldırmaya çalışıyoruz" denildi.