Ardahan'da Kar Yağışı Başladı

Ardahan'da soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı
ARDAHAN - Ardahan'da son 5 günde etkili olan soğuk hava ve sis, yerini kara bıraktı.
Akşam saatlerinde başlayan yağış sabah saatlerinde de devam etti. Kar yağışı kent merkezi bölgede etkisini artırdı.
Etkili olan kar ve tipi ulaşımda da aksamalara neden oldu.
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