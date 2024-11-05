Ardahan\'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

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ARDAHAN'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, bölgedeki köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da sabahın erken saatlerinde yağan kar, yüksek rakımlı köylerde tipiyle birlikte etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın atında 9 dereceye kadar düştüğü köyler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Merada otlatılan sürüler ve çobanlar kara hazırlıksız yakalandı. Gece gündüz demeden soba ve kaloriferlerin yakıldığı Ardahan'da kış kendini iyice hissettirdi.