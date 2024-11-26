ARDAHAN'da dün akşam etkili olan kar yağışı sabaha karşı yerini soğuk havaya bıraktı. Yolların buz pistini aratmadığı kentte sürücüler güçlükle ilerledi. Birçok otomobilin camı buz tuttu.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha karşı yerini soğuk havaya bıraktı. Sıcaklığın sıfırın altında 5,2 dereceye düşmesi sonucu kent merkezinde ana cadde ve sokaklar buz pistine döndü, araç camları buzla kaplandı. Sürücüler buz tutan yollarda ilerlemekte güçlük çekti, vatandaşlar ise kaldırımlarda yürümekte zorlandı.
Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Kar Yağışı Sonrası Buzlanma - Son Dakika
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