Ardahan'da etkili olan kar ve yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kentte akşama doğru özellikle yüksek noktalarda etkili olan kar, yer yer tipiye dönüştü.
Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Yaylalar mevkisinde bazı araçlar, buzlanma nedeniyle yolda kaldı.
Ekipler, güzergahı kullanacak araç sürücülerinin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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