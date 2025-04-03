Ardahan'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi

ARDAHAN - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Ardahan şehir merkezinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde ise tipi şeklinde yağan kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Sahara Geçidi'nde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

Tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle Sahara Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Sürücüler, özellikle Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidinde kar ve tipi nedeniyle zorlandı.