Ardahan'da Kara Yolları Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Ardahan'da Kara Yolları Ulaşıma Kapandı

Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü yolları, kar ve yoğun tipiden dolayı trafiğe kapatıldı.

18.12.2024 12:18
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Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolları, kar ve yoğun tipi sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

Kentte etkisini artıran kar ve yoğun tipi, şehri Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında görüş mesafesini düşürdü.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara ve Damal-Posof-Türkgözü yolunun Ilgar Dağı mevkileri, ekiplerce tüm araçların geçişine kapatıldı.

Ekipler, diğer yollarda da kar ve tipinin etkili olmaya başladığına dikkati çekerek, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: AA

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