Ardahan'da Karacalar Görüntülendi

Ardahan'da ormanlık alanda karacalar görüntülendi
ARDAHAN - Ardahan'da koruma altındaki karacalar, karla kaplı Çamlıçatak ormanlık alanında cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Ardahan merkeze bağlı Çamlıçatak mesire alanında 3 adet karacayı gören Ali Fuat Alan, karacaların görüntüsünü cep telefonu ile kaydetti.
Görüntülerde karla kaplı ormanlık alanda bir süre otlanan karacaların daha sonra bölgeden ayrıldıkları yer alıyor.
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