Ardahan\'da Karla Mücadele Devam Ediyor

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki bazı yollarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
İl ve ilçe özel idaresine bağlı ekipler, 27 araçla köylerde kar küreme çalışması yürütüyor.
Ulaşıma açılan köy yollarında genişletme çalışması yapılıyor.
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