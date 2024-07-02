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Ardahan'da sağanak sele neden oldu: Evleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü

ARDAHAN - Ardahan merkeze bağlı Yalnızçam Hasköy köyü'nün ortasından geçen dere, etkili olan sağanakta taştı. Selde bazı evler ile tarım arazilerini su bastı.

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak, merkeze yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Yalnızçam Hasköy köyünde sele neden oldu. Köyün ortasından geçen Dere taştı. Taşan dere nedeniyle bazı evler, köy yolu ile bahçe ve tarım arazileri su altında kaldı.