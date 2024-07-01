Güncel

Ardahan'da sağanak ve dolu yağışı

ARDAHAN - Ardahan'da sağanak yağış ile birlikte dolu etkili oldu. Sağanak yağış sebebiyle bazı caddelerde su taşkını olurken, araçlar ve yayalar ise su birikintisinden geçmekte güçlük çekti.

Meteorolojinin uyarısının ardından Ardahan'da üç gündür yağış etkili oluyor. Son olarak Ardahan'da il merkezinde sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış sebebiyle bazı sokak ve caddelerde su birikintisi oluştu. Dolu yağışı tarım arazilerine de zarar verdi.

Meteorolojik tahminlere göre, Ardahan'da yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekliyor.