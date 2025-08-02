Ardahan\'da Şap Hastalığına Karşı Mücadele

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentte şap hastalığına yönelik bilgilendirme ve dezenfeksiyon çalışmalarına katıldı.

Kentte 10 Temmuz'da tespit edilen şap hastalığı dolayısıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çeşitli çalışmalar yürüttü.

Ekiplerce başlatılan çalışma kapsamında merkeze bağlı Tepeler köyü yaylasında program düzenlendi.

Buradaki bilgilendirme ve dezenfeksiyon çalışmalarına katılan Vali Hayrettin Çiçek, hayvan hastalığıyla yoğun mücadele edildiğini söyledi.

Ardahan ve ülke genelinde etkisini gösteren hastalıktan en kısa sürede kurtulmak amacıyla çalışmaların yürütüldüğüne değinen Çiçek, "Valilik ve Tarım ve Orman Müdürlüğümüz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız sahada özverili bir şekilde görev yapıyor. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız aşılama, saha taraması ve dezenfeksiyon işlemi ile bu hastalıkla mücadele etmektedir. Hastalık riskine karşı vatandaşlarımızın da hijyen kurallarına dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Çiçek, bu süre zarfında vatandaşların da çalışmalara duyarlı ve destek olmasını istedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de hastalıkla mücadelenin ortak hareketle mümkün olacağını belirterek vatandaşlardan aldıkları destekle köy, mezra ve yayla fark etmeksizin her noktada olduklarını ifade etti.