Ardahan'da Siberağ-4 Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı

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Ardahan'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "Siberağ-4" operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, 'Siberağ-4' operasyonları kapsamında 6 ilde eş zamanlı olarak 10 adreste yapılan aramalarda 7 şüpheli ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir."