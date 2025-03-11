Ardahan'da Soğuk Hava Etkili

Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle sis ve kırağı oluştu, Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü kentte, Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

Kent genelinde soğuk hava nedeniyle sis, kırağı ve buzlanma meydana geldi.

Ağaçlar ve araçlar kırağı ile kaplanırken, cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Özellikle Ardahan'ı Artvin'e bağlayan çevre yolunda etkisini arttıran sis, yer yer görüş mesafesini düşürdü.