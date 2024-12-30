Ardahan\'da Su Samuru Balık Avladı

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Ardahan'da su samurunun kısmen buzla kaplı nehirde avladığı balığı yeme anı, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kentte soğukların etkisiyle Kura Nehri kısmen buzla kaplandı.

Nehirde avladığı balığı buz üzerine çıkaran su samuru, avıyla karnını doyururken görüntülendi.

Bölgeden geçen vatandaşlar, bu anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

Vatandaşlardan Turgut Balcı, AA muhabirine, daha önce su samuru gördüğünü, balık avlama anına ilk kez şahitlik ettiğini belirtti.