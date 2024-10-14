Ardahan\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Ardahan'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takip sonucu, tarihi eserleri satmak istediği iddia edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adraslerde 8 firavun figürü, 58 bronz sikke, 2 haç figürü, 5 insan figürlü obje, 1 oval taş, 1 ruhsatsız tabanca ve 46 fişek, 1 dizüstü bilgisayar, çok sayıda balyoz, çekiç, demir keski, yer etüt cihazı, jeneratör ve projektör gibi malzemeler ele geçirildi.

Ekiplerce yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.