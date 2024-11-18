Ardahan'da Tipi Ulaşımı Aksatıyor

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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan tipi ulaşımı aksatıyor

ARDAHAN - Ardahan ile Artvin'i birbirine bağlayan 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara Geçidi ile Ardahan- Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde gece ve gündüz etkili olan fırtına ve tipi ulaşımı aksatıyor. Karayolları ekipleri, mesai gözetmeksizin kar, tipi ve soğuk havada yolların ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışıyor.