Ardahan\'da Tipi Ulaşımı Aksatıyor

Ardahan'da etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kentte akşama doğru özellikle yüksek noktalarda rüzgarın etkisiyle tipi oluştu.
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Ardahan-Çıldır kara yolunda etkisini attıran tipi buzlanmaya neden oldu. Tipi, yolun Meryem mevkisinde etkisini attırdı.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Türkgözü-Posof- Damal kara yolunun Ilgar Dağı geçişinde tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle tırlara izin verilmiyor.
Tipinin ilerleyen saatlerde il genelinde etkisini arttıracağını belirten yetkililer, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.
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