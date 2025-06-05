Ardahan\'da Tuzlama Aracı Devrildi

Ardahan'da Karayollarına ait tuzlama aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
S.K. idaresindeki Karayollarına ait 36 EE 199 plakalı tuzlama kamyonu, Türkgözü-Posof- Damal kara yolunun BOTAŞ mevkisinde, kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Posof Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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