Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçişi sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.
Söz konusu yolların Sahara ve Ilgar mevkileri tır geçişine kapatıldı.
Ekipler, yoğun buzlanmanın oluştuğu yolları kullanacak sürücülerden takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaların istedi.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Yoğun Buzlanma - Son Dakika
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